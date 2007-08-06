На трасі Львів-Тернопіль зіткнулися два Фольксвагени і Опель: 4 загиблих

У Тернопільській області на 101 км автодороги Львів-Тернопіль у Зборівському районі вчора ввечері сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинуло четверо людей.

Як повідомили УНІАН прес-служба Департаменту ДАІ МВС України, громадянин Німеччини, рухаючись автомобілем “Фольксваген-Шаран” в напрямку Львова, не вибрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. Тут він допустив зіткнення з автомобілем „Фольксваген-Пасат”, що рухався в зустрічному напрямку, та автомобілем “Опель-Вектра”, що рухався в попутному напрямку.

В результаті ДТП водій і пасажир автомобіля „Фольксваген-Шаран” та водій і пасажир автомобіля „Фольксваген-Пасат” загинули на місці пригоди.