Київ планує збудувати 5 автотунелів (список)

До переліку об’єктів, що потребують залучення інвестицій, включено п’ять автодорожніх тунелів у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, таке рішення було прийняте 6 лютого на засіданні постійно діючої конкурсної комісії із залучення інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового і нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста.

За словами голови комісії, заступника голови КМДА Руслана КРАМАРЕНКА, місто планує будівництво 5 тунелів:

– від станції метро «Лівобережна» до площі Перемоги (довжиною 7,1 км, орієнтовна вартість 600-700 млн. євро),

- між вулицями Фрунзе і Чорновола (1,2 км, 100 млн. євро),

- від вулиці Богатирської до вулиці Бальзака (4,3 км, 250 млн. євро),

- від вулиці Заболотного до житлового масиву «Осокорки» (4,4 км, 350 млн. євро)

- та від Наддніпрянського шосе до вулиці Кіквідзе (1,2 км, 100 млн. євро).

Усі тунелі планується будувати дворівневими, що дозволить значно розвантажити міські дороги і зменшити в рази кількість заторів.

«Для нас дуже важливі тунелі під Дніпром – тунель від станції метро «Лівобережна» до площі Перемоги розвантажить центр столиці, а тунелі на півдні і півночі міста повністю розвантажать Московський, Південний і Дарницький залізнично-автомобільний мости, які будуть працювати виключно для жителів міста, а весь транзитний транспорт рухатиметься кільцевою дорогою», – наголосив Р.КРАМАРЕНКО.