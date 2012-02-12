Терміново госпіталізували доньку Вітні Х'юстон

23:33, 12 лютого 2012
Разное
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Просто з Beverly Hilton

ДонькараптовопомерлоїспівачкиВітніХ'юстонБоббіКрістінаБраунгоспіталізованадолікарніЛос-Анджелеса,повідомляєAssociated Pressз посиланнямнаджереловмедичнихслужбах.

Причинагоспіталізації неназивається.18-річнуБраунзабралакареташвидкоїдопомоги зготелюBeverly Hilton, депомерла їїмати,внеділювранці,однакповідомили про це тількизараз,передаєРІА "Новости".

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