Терміново госпіталізували доньку Вітні Х'юстон

Просто з Beverly Hilton

ДонькараптовопомерлоїспівачкиВітніХ'юстонБоббіКрістінаБраунгоспіталізованадолікарніЛос-Анджелеса,повідомляєAssociated Pressз посиланнямнаджереловмедичнихслужбах.



Причинагоспіталізації неназивається.18-річнуБраунзабралакареташвидкоїдопомоги зготелюBeverly Hilton, депомерла їїмати,внеділювранці,однакповідомили про це тількизараз,передаєРІА "Новости".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter