Терміново госпіталізували доньку Вітні Х'юстон
23:33, 12 лютого 2012Разное
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Просто з Beverly Hilton
ДонькараптовопомерлоїспівачкиВітніХ'юстонБоббіКрістінаБраунгоспіталізованадолікарніЛос-Анджелеса,повідомляєAssociated Pressз посиланнямнаджереловмедичнихслужбах.
Причинагоспіталізації неназивається.18-річнуБраунзабралакареташвидкоїдопомоги зготелюBeverly Hilton, депомерла їїмати,внеділювранці,однакповідомили про це тількизараз,передаєРІА "Новости".
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