70-річна донеччанка накупила 300 кг металобрухту

У Донецькій області правоохоронці викрили 70-річну мешканку м. Шахтарськ, яка займалася незаконною скупкою металобрухту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Шахтарського міського відділу міліції з посиланням на дільничного інспектора міліції Андрія ЛОЗИНСЬКОГО.

За його словами, 70-річна жінка, не маючи відповідного дозволу, у себе удома займалася незаконною скупкою металобрухту.

«Вона товар приймала за ціною 1,8 грн. за 1 кг, а продавала дорожче. Під час слідства у неї було вилучено 300 кг металобрухту», - сказав А.ЛОЗИНСЬКИЙ. За даним фактом порушено і вже направлено до суду справу протокольного провадження досудової підготовки матеріалу за ч.1 ст. 213 КК України – «Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом».

Приймальниці загрожує штраф від 100 до 500 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян або громадські роботи на термін від 100 до 200 годин.