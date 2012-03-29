Вантажівка врізалася в автобус з шахтарями

04:51, 29 березня 2012
Разное
882 0

8 людей загинули і 10 отримали поранення в зіткненні автобуса і завантаженої деревиною вантажівки в околицях міста Живець на півдні Польщі

Восьмеролюдей загинули і10отрималипораненнявзіткненніавтобусаізавантаженоїдеревиноювантажівкивоколицяхмістаЖивецьнапівдніПольщівсередуввечері,передаєтелеканалTVN24.

результатізіткненняавтобусазпричепомі вантажівкисім осібзагинулинамісці, восьмийпомеру лікарні", -сказавпредставникмісцевоїпожежноїслужби.

Загиблі- гірникиі водійїхавтобуса;шофервантажівкисильно непостраждав.

Місце подіїоточене,йдерозслідування.Рухпошосеномер69обмежено,автомобіліпряиуютьвоб'їзд.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter