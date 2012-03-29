Вантажівка врізалася в автобус з шахтарями
04:51, 29 березня 2012Разное
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8 людей загинули і 10 отримали поранення в зіткненні автобуса і завантаженої деревиною вантажівки в околицях міста Живець на півдні Польщі
Восьмеролюдей загинули і10отрималипораненнявзіткненніавтобусаізавантаженоїдеревиноювантажівкивоколицяхмістаЖивецьнапівдніПольщівсередуввечері,передаєтелеканалTVN24.
"Врезультатізіткненняавтобусазпричепомі вантажівкисім осібзагинулинамісці, восьмийпомеру лікарні", -сказавпредставникмісцевоїпожежноїслужби.
Загиблі- гірникиі водійїхавтобуса;шофервантажівкисильно непостраждав.
Місце подіїоточене,йдерозслідування.Рухпошосеномер69обмежено,автомобіліпряиуютьвоб'їзд.
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