Рекламний щит упав на жінку з дитиною

Про це УНІАН повідомили в прес-службі столичної прокуратури.

На щастя дитина не постраждала, а жінка отримала тілесні ушкодження.

До перевірки залучено фахівців Управління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у м.Києві й територіального управління Держгірпромнагляду. За результатами перевірки буде прийнято рішення, зазначили в прокуратурі.