Рекламний щит упав на жінку з дитиною
09:49, 01 квітня 2012Разное
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Прокуратура Києва організувала перевірку щодо випадку, який стався в неділю біля магазину «Сільпо» на вулиці Щербакова, 56, коли на жінку з дитиною впав рекламний щит.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі столичної прокуратури.
На щастя дитина не постраждала, а жінка отримала тілесні ушкодження.
До перевірки залучено фахівців Управління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у м.Києві й територіального управління Держгірпромнагляду. За результатами перевірки буде прийнято рішення, зазначили в прокуратурі.
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