ДАІ: Журналіст «Дорожнього контролю» в Миколаєві сам кинувся на капот

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в офіційному повідомленні Державтоінспекції Миколаївської області.

Як повідомляло раніше видання «Дорожній контроль», у Миколаєві невідомий громадянин здійснив навмисний наїзд автомобілем на журналіста видання «Дорожній контроль» Віталія Косенка.

Журналісти видання, «перебуваючи в Миколаєві, на вул. Пушкінській, 45, побачили патруль ДАІ. Вони підійшли до міліцейської машини, щоб узяти інтерв`ю у інспекторів. Під час спілкування журналісти побачили на задньому сидінні патруля напівзаповнені протоколи, схожі на ті, які раніше були зафіксовані в Запоріжжі.

«Дорожній контроль» відразу ж викликав чергового ДАІ. Але замість нього приїхав «спортсмен» на автомобілі «Лада». Вийшовши з машини, невідомий підійшов до журналіста Віталія Косенка й заявив, що він зі своїми колегами з міста не виїде. За словами «спортсмена», на виїзді з міста їх чекатиме засідка.

Після цього невідомий сів у свій автомобіль, вивернув кермо вліво, різко поїхав у бік Віталія, внаслідок чого проїхав по нозі журналіста. Потім він продовжив рух і навмисно сильно його вдарив.

В результаті падіння В.Косенко вдарився головою об бампер і об асфальт. Водій намагався втекти, але його автомобіль заблокували активісти «Дорожнього контролю». Поряд стояли ДАІшники, які ніяких активних дій не робили», повідомляло видання «Дорожній контроль».

Тим часом Державтоінспекція Миколаївської області заявила, що «насправді події, які відбувалися в місті Миколаєві 2 квітня 2012 року, мають дещо іншу інтерпретацію, а інформацію про їх дійсний хід задокументовано співробітниками слідчо-оперативної групи», - йдеться в заяві ДАІ.

За даними ДАІ, приблизно о 12.00 годині в районі будинку № 47/1 по вул. Пушкінській представники Всеукраїнської газети "Дорожній контроль" зупинилися біля наряду ДПС ДАІ, який ніс службу на зазначеній ділянці дороги, й почали знімати роботу міліціонерів на відеокамеру. При цьому представники ЗМІ періодично зверталися до правоохоронців із запитаннями, на які вони отримували обгрунтовані відповіді.

Через декілька хвилин біля службового транспорту ДАІ, в заїзній кишені на розі Пушкінської та Чкалова, припаркувався автомобіль "ВАЗ-21015", водій якого, закривши машину, пішов у своїх справах. Повернувшись, він побачив, що його знімають на відеокамеру, в зв`язку з чим і звернувся безпосередньо до чоловіка, який виконував функції оператора, з вимогою припинити відеозйомку. Між громадянином і представником газети "Дорожній контроль" почався словесний конфлікт, зазначається в заяві ДАІ.

«Намагаючись завершити суперечку, водій сів у салон свого автомобіля й почав рух транспортного засобу, намагаючись виїхати з місця парковки. В цей час один із чотирьох представників "Дорожнього контролю", які підійшли до автомобіля громадянина, кинувся на капот автомобіля, після чого впав на землю», - стверджують у ДАІ.

На місце події працівниками ДАІ було викликано карету швидкої медичної допомоги, яка відвезла постраждалого до лікарні, й слідчо-оперативну групу для з`ясування обставин і кваліфікації пригоди.