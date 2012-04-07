Жигулі не розминулися з мікроавтобусом - семеро людей у лікарні
11:19, 07 квітня 2012Разное
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На Львівщині у дорожньо-транспортній пригоді постраждали 7 пасажирів мікроавтобуса.
На Львівщині у ДТП постраждали 7 пасажирів мікроавтобуса, фото з сайту Управління ДАІ МВС
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ МВС України, ДТП сталося сьогодні, 7 квітня, о 3-й годині ночі на 30 км автодороги Львів-Краковець.
На перехресті нерівнозначних доріг зіткнулися автомобіль «ВАЗ-2106» та мікроавтобус «Мерседес-Бенц 310». Після зіткнення мікроавтобус перекинувся на бік.
Внаслідок ДТП семеро пасажирів «Мерседесу» отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.
Триває розслідування.
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