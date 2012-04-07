Жигулі не розминулися з мікроавтобусом - семеро людей у лікарні

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ МВС України, ДТП сталося сьогодні, 7 квітня, о 3-й годині ночі на 30 км автодороги Львів-Краковець.

На перехресті нерівнозначних доріг зіткнулися автомобіль «ВАЗ-2106» та мікроавтобус «Мерседес-Бенц 310». Після зіткнення мікроавтобус перекинувся на бік.

Внаслідок ДТП семеро пасажирів «Мерседесу» отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.

Триває розслідування.