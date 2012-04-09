Справа водія, який збив 12 людей, дійшла до суду

Як передає кореспондент УНІАН, суддя Андрій Лібстер відхилив клопотання представника чотирьох потерпілих у ДТП Анатолія Шамріна про відправлення кримінальної справи на дорозслідування і призначив перше судове засідання з розгляду справи на 17 квітня.

При цьому решта представників потерпілих клопотання А.Шамріна не підтримали.

А.Шамрін у своєму клопотанні аргументував необхідність повторного розслідування тим, що в процесі розслідування потерпілими визнані не всі учасники ДТП, які одержали тілесні ушкодження (офіційно їх 11 чоловік).

Також він вважає, що до відповідальності мають бути притягнуті чиновники Луганської міської ради, які розробляли проект установлення міської Новорічної ялинки на Театральній площі без урахування правил безпеки. Проте суд вважає, що підстав для відправлення справи на дорозслідування немає.

Адвокат обвинуваченого Юрій Седих заявив у суді, що його підзахисний визнає свою провину і на утримання в Луганському СІЗО не скаржиться.

Мати загиблої внаслідок ДТП дівчини Ірина Зуйкова відзначила, що не згодна з тим, що не всіх потерпілих офіційно визнали такими.

«Якщо вони всі разом на площі стояли і він у них в'їхав, то як одні можуть бути потерпілими, а решта ні? Та й не ДТП це було. Діти ж не вибігли на проїжджу частину, вони перебували в громадському місці», - сказала І.Зуйкова.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня увечері на Театральній площі Луганська, де була встановлена міська Новорічна ялинка, автомобіль Nissan Tiida врізався в групу людей.

В результаті 11 чоловік, 1993-1997 р.н., були госпіталізовані. Загинула 17-річна студентка.

Стосовно водія, 1982 р.н., Слідче управління ГУМВС України в Луганській області порушило кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело смерть потерпілого). Водія було затримано.

16 січня Ленінський райсуд Луганська виніс рішення про його арешт.