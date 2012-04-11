Велике казино працювало під виглядом покерного клубу

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Маріупольського міського відділу міліції з посиланням на начальника відділу державної служби боротьби з економічною злочинністю міськуправління Андрія Урсуленка.

За його словами, незважаючи на всі заходи конспірації, міліціонерам все-таки вдалося потрапити в гральне приміщення в самому центрі міста. На той момент у приміщенні перебували 5 фіналістів-гравців і 14 осіб обслуговуючого персоналу.

У ході проведення санкціонованого обшуку було виявлено понад 5 тисяч фішок різних номіналів, понад 100 карткових колод і чорнові записи. Саме ця документація свідчить про те, що в цьому приміщенні функціонувало підпільне казино. Були чітко розписані зміни, щоденна виручка й залишок по бару. Окрім цього, в кабінеті директора вилучено документи, печатку, 3 системних блоки й сейф, а в касі – близько 10 тис грн, касовий апарат і детектор валют, а також запрошення на турнір покеру на 6 червня цього року.

За цим фактом проводиться дослідча перевірка, після закінчення якої буде ухвалено процесуальне рішення.