З гуртожитку Верховної Ради при пожежі вивели 11 дітей
02:58, 27 квітня 2012Разное
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Учора в Києві на вул. Ю.Коцюбинського в гуртожитку Управління житловими будинками Управління справами Верховної Ради у підвальному приміщенні виникла пожежа.
Рятувальники евакуювали з гуртожитку 24 людини, з них 11 дітей, повідомили УНІАН у ГУ МНС у м. Києві.
Менш ніж за 20 хвилин підрозділи МНС ліквідували пожежу. Жертв і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
На місці події працювала оперативна група ГУ МНС у м. Києві.
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