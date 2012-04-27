З гуртожитку Верховної Ради при пожежі вивели 11 дітей

Рятувальники евакуювали з гуртожитку 24 людини, з них 11 дітей, повідомили УНІАН у ГУ МНС у м. Києві.

Менш ніж за 20 хвилин підрозділи МНС ліквідували пожежу. Жертв і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

На місці події працювала оперативна група ГУ МНС у м. Києві.