Планується автопробіг на підтримку Тимошенко

07:56, 04 травня 2012
Разное
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У Луганську 5 травня планується провести автопробіг на підтримку екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Луганського обласного відділення ВО "Батьківщина" Іван Особов, цього дня також пройде мітинг на підтримку Ю.Тимошенко.

«У мирній акції планують взяти участь всі опозиційні партії і громадські організації, які увійшли до Комітету опору диктатурі», - сказав І.Особов.

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