Планується автопробіг на підтримку Тимошенко

Як повідомив УНІАН прес-секретар Луганського обласного відділення ВО "Батьківщина" Іван Особов, цього дня також пройде мітинг на підтримку Ю.Тимошенко.

«У мирній акції планують взяти участь всі опозиційні партії і громадські організації, які увійшли до Комітету опору диктатурі», - сказав І.Особов.