Планується автопробіг на підтримку Тимошенко
07:56, 04 травня 2012Разное
871 0
У Луганську 5 травня планується провести автопробіг на підтримку екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.
Як повідомив УНІАН прес-секретар Луганського обласного відділення ВО "Батьківщина" Іван Особов, цього дня також пройде мітинг на підтримку Ю.Тимошенко.
«У мирній акції планують взяти участь всі опозиційні партії і громадські організації, які увійшли до Комітету опору диктатурі», - сказав І.Особов.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter