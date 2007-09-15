Янукович самостійно вивчив українську і ”не має проблем”

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що референдум про додання статусу державної російській мові сприятиме розвитку української. Про це він сказав у інтерв`ю журналу «Корреспондент».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, він не бачить нічого поганого в наданні російській мові статусу другої державної. Прем`єр переконаний, що російська не зможе витіснити українську мову.

«Абсолютно ні. Ось психологія людини така, я ж знаю, я народився, жив, виріс у Донбасі. Якщо до тих людей буде шанобливе ставлення і до мови, якою вони говорять, я вам скажу, піде прогрес. Піде процес у бік української мови, і ситуація змінюватиметься на краще», - вважає В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр переконаний, що референдум про статус російської мови, «як мінімум, згладить ситуацію. А далі питання розв`язуватиметься згідно із законами».

Він назвав недоліком людей те, що вони не знають української мови. «Потрібно вчити. Ось внук у мене вільно розмовляє українською. Сини - один краще, другий гірше, ну, вони не вивчали українську мову. Але прищеплювати у людей ненависть до російської мови? Я вважаю, що це неправильно», - сказав прем`єр.

В.ЯНУКОВИЧ розповів, що самостійно вивчив українську після того, як в Конституції було визначено, що українська мова - державна. «І у мене проблем немає. Я дуже люблю українську мову», - сказав він.