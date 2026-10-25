До 5 тисяч гривень за гусака: чоловік на Хмельниччині вирощує незвичайних птахів

Холмогорських гусей вирощують у невеликих домашніх та фермерських господарствах.

У Хмельницькій області в селі Строки, Василь Схаб'юк впродовж 15 років вирощує стародавню породу гусей. Також у його господарстві є лавандові качки. Про це розповідає "Суспільне Хмельницький".

Він зазначив, що догляд за птицею є його захопленням після роботи.

"Холмогорські гуси – прекрасна порода. Не всі ними хочуть займатися, бо важко, не вистачає в них терпіння. Це гуси для душі", - підкреслив Василь.

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За його словами, вага такої гуски може сягати 7,5-12 кілограм.

"Найбільший в мене був гусак вагою 14 кілограмів. Вартість цих гусей йде від півтори тисячі до пʼяти тисяч гривень", - наголосив чоловік.

Мешканець Хмельниччини зазначив, що холмогорських гусей вирощують у невеликих домашніх та фермерських господарствах. Порода є невибагливою, однією з найбільших представників свого виду. Такі гуси вирізняються характерним горбом на дзьобі та складкою на шиї.

"Я відбираю, щоб була краса. На гуску глянув – гарна", - додав він.

Василь каже, що вирощує й лавандових качок, які мають фіолетово-сіре пірʼя.

"Лавандові качки – це ті самі мускусні, шипуни, просто лавандового кольору. Вони найцінніші. Легші у вазі, ніж білі. Вони дуже гарні, прекрасні", - пояснив чоловік.

За словами господаря, життя птахів залежить від догляду, умов утримання, годівлі та їхнього здоровʼя. Зокрема якось племінна гуска прожила у нього вісім років.

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