Досі займається господарством: у Хотині привітали жінку, якій виповнилося 100 років

У Хотині привітали 100-річну Надію Чеславську, яка пережила дві війни.

У Хотині привітали місцеву жительку Чеславську Надію Іванівну, якій виповнилося 100 років. Про це повідомив голова Хотинської територіальної громади Андрій Дранчук.

"100 років – це не просто поважна дата. Це ціла епоха, прожита людиною, на долю якої випали дві війни, важкі втрати найрідніших – батьків, чоловіка, синів... Навіть переживши чимало випробувань, Надія Іванівна зберегла головне – доброту, життєлюбність, працьовитість і оптимізм. І попри перенесену нещодавно хворобу, знаходить сили жити далі та поратися по господарству", - розповів посадовець.

За його словами, свій професійний шлях Надія Іванівна розпочала в організації з озеленення Хотина. Вона висаджувала квіти та піклувалася про те, аби рідне місто було гарнішим.

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"Надія Іванівна – учасниця війни, ветеран праці, активна учасниця ветеранського руху. Понад усе в її житті завжди були і є – працьовитість, людяність і любов до родини. І сьогодні поруч із нею найдорожча людина – донька Світлана, яка огортає маму турботою та любов’ю", - зауважив Дранчук.

Секрети довгожителів

Раніше 101-річний китаєць розкрив свій секрет довголіття. Як виявилося, чоловік полюбляє свинину і морепродукти, а також газовані напої, зокрема, щодня п’є кока-колу та спрайт.

Він розповів, що дуже рідко застуджується і має відносно низький артеріальний тиск.

Водночас жінка, яка дожила до 100 років, назвала 6 секретів свого довголіття. Також її донька зазначила, що життєва філософія матері полягає у тому, щоб не здаватися, рухатися вперед і нічого не боятися.

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