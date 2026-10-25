ТЦК мобілізував 58-річного чоловіка, який відмовився проходити ВЛК: що вирішив суд

Чоловік скаржився на примусовий медогляд і вимагав звільнити його зі служби.

Львівський окружний адміністративний суд відмовився скасувати мобілізацію 58-річного чоловіка, який посилався на хронічні захворювання, необхідність догляду за літньою матір’ю та порушення під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Про це пише видання SUD.UA.

Як йдеться у публікації, чоловік стверджував, що його примусово направили на медичний огляд, не вручивши особисто паперового направлення та не отримавши його згоди. Він також посилався на захворювання шлунково-кишкового тракту й органів зору.

Водночас суд встановив, що направлення на ВЛК від 28 березня 2026 року сформували в електронному вигляді через державний реєстр військовозобов’язаних. Відомості про нього відображалися в системі "Оберіг" та застосунку "Резерв+", тому паперовий документ не друкували.

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Під час розгляду справи з’ясувалося, що чоловік відмовився здавати аналізи, проходити рентгенографію та електрокардіографію, а також підписувати додатки. Водночас лікарі внесли результати проведених оглядів до медичної картки, після чого ВЛК визнала його придатним до військової служби.

"За висновком суду, незвернення військовозобов’язаного із відповідною заявою означає нереалізацію ним права на відстрочку, однак не може покладатися у відповідальність територіальному центру комплектування та соціальної підтримки", – зазначається в матеріалі.

Суд також встановив, що чоловік не мав оформленої відстрочки та не подавав відповідної заяви в установленому порядку. Тому підстав для скасування мобілізації не знайшли. Окремо суд пояснив, що не може самостійно переоцінювати медичні діагнози замість фахівців, але має право перевіряти дотримання процедури ухвалення рішення ВЛК.

"З урахуванням заявлених позовних вимог, досліджених доказів та положень законодавства Львівський окружний адміністративний суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення позову", – йдеться у публікації.

У результаті суд повністю відмовив у вимогах скасувати висновок ВЛК, наказ про мобілізацію та зарахування чоловіка до особового складу військової частини. Також суд відмовився зобов’язати військових звільнити позивача зі служби.

Мобілізація в Україні

Як писав УНІАН, чоловік із тяжкими хронічними захворюваннями оскаржив постановку на військовий облік і попросив суд тимчасово заборонити його мобілізацію до завершення розгляду справи. Він посилався на проблеми зі здоров’ям, повторну появу грижі після кількох операцій та статус "В розшуку" в застосунку "Резерв+", вважаючи, що його можуть примусово мобілізувати.

Однак Харківський окружний адміністративний суд відмовив у такому захисті, зазначивши, що позивач не довів наявності непоправної шкоди чи очевидної незаконності дій ТЦК, а законність цих дій буде оцінена під час основного розгляду позову.

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