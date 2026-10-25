У Києві цієї зими буде 'замкнуте коло' відключень електроенергії та аварій, – WSJ

Для Києва ця зима буде найсуворішою з початку війни.

Відключення електроенергії в Києві стають звичною справою, і зараз мільйони мешканців столиці готуються до найважчої зими за весь час війни. Як пише The Wall Street Journal, у будинках періодично падає тиск води. Іноді через відключення електроенергії потяги метро зупиняються прямо в тунелях. Разом із відключеннями світла погіршується й настрій людей, і все більше хтось замислюється над тим, щоб покинути місто.

Цього року російська армія стикається з труднощами на полі бою на сході України, домагаючись лише незначного просування ціною величезних втрат. Тепер розрахунки Москви змінилися й базуються на війні проти українських міст: кампанії ракетних ударів та атак безпілотників великої дальності, мета яких – зламати моральний дух населення.

За словами Олександра Харченка, директора Центру досліджень енергетики, цього року Київ страждає від російських атак ще сильніше, оскільки енергетична інфраструктура міста за роки війни зазнала колосальних сукупних збитків. Він зазначає, що ще минулого року Росія завдала серйозної, довгострокової шкоди генеруючим потужностям міста.

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"Ця зима пройде по замкнутому колу: відключення електроенергії, аварійні ремонтні роботи, відновлення – і знову відключення", – каже він.

Поки що російські бомбардування не зламали волю українського суспільства до опору. Згідно з результатами опитувань, більшість мешканців Києва готові терпіти тяготи війни стільки, скільки буде потрібно, щоб зупинити Росію. Однак страждання людей посилюються, і дедалі більше людей переїжджають до західних регіонів України в надії знайти там відносну безпеку.

За даними українського сайту нерухомості "Лун", кількість порожніх квартир, доступних для оренди в Києві, з серпня зросла майже на дві третини. У містах західної України, навпаки, орендна плата зростає, а кількість вільних квартир скорочується, як показують дані "Лун".

Однак повної безпеки від російських ракет і безпілотників немає в Україні ніде – навіть у західних областях.

Відключення електроенергії в Києві

Останніми днями у Києві вводилися екстрені відключення світла. Так, 24 жовтня світло зникало в Голосіївському та Соломенському районах, а 25 жовтня – у частині Голосіївського, Соломенського та Шевченківського.

Експерт Юрій Корольчук попереджає, що з настанням мінусової температури взимку відключення світла по всій Україні триватимуть щонайменше 12 годин на добу. У найгіршому випадку для низки регіонів обмеження енергопостачання сягатимуть 20 годин на добу.

Також директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко попереджає, що Київ відчуває суттєвий дефіцит власної генерації електроенергії. Через це столиця стане найнебезпечнішим містом взимку.

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