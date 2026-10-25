'Некомпетентність і дурість': Обама розніс Трампа та порівняв його з Хусейном

Ще ніколи Обама не виступав з такою різкою критикою на адресу діючого президента США.

Експрезидент США Барак Обама різко розкритикував Дональда Трампа, назвавши його дії "некомпетентністю, якої ще не бачили в сучасну епоху". Слова Обами передає The New York Times.

Видання відзначає, що Обама зʼявився у Клівленді, штаті Огайо, де в останні роки перемагали саме республіканці. Однак останні дії адміністрації Трампа вказують на те, що цей штат може змінити партію.

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Обама назвав "дурістю" дії Трампа і назвав другий термін американського президента "двома роками хаосу, жорстокості та корупції". Обама також сказав, що адміністрація Трампа – "несерйозні люди", які завели США в економічно болісну війну в Ірані, "якої ніхто не просив".

Також Обама заявив, що США ще ніколи не мали такого президента, який "так шалено досягав успіху в прямому шахрайстві":

"Йому варто було б бути на HGTV (американський канал з реаліті-шоу про дизайн інтер'єру, – УНІАН). Він зробив Білий дім схожим на Саддама Хусейна, який відкрив фабрику чізкейків. Скрізь тільки золото".

Видання відзначає, що раніше Обама не робив таких різких заяв в бік Трампа, хоча політики й критикують постійно одне одного. Зокрема діючий президент США постійно згадує фейкові новини про те, що Обама нібито не народився у США і звинувачує свого попередника у нібито прихильності до Ірану.

Вибори в США: що відомо

Раніше видання Foreign Policy відзначало, що в разі перемоги демократів на проміжних виборах, міністру оборони США Піту Гегсету може загрожувати відставка, оскільки його звинувачують у порушенні двох основних законів: Резолюції про воєнні повноваження та Закону про воєнні злочини.

Водночас The New York Times раніше повідомляло про спроби Росії вплинути на вибори в США. Для цього Москва планує використовувати фейки та сучасні технології.

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