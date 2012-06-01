За кількістю мільярдерів Росія поступається лише трьом лідерам
05:29, 01 червня 2012Разное
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За підсумками 2011 року Росія стоїть на четвертому місці в світі за кількістю доларових мільйонерів і мільярдерів.
Такими єпоказникиновогорейтингу,оприлюдненоговщорічномудослідженніBoston Consulting Group- провідноїміжнародноїкомпанії, що спеціалізуєтьсянауправлінськомуконсалтингу,передаєРадіоСвобода.
Заданимидослідження,кількість «ультра-багатихдомогосподарств»власників із статком понад 100мільйонів доларів, зрославРосіїзаминулийрікна13відсотків істановитьнині686.Зацим показникомРосія поступаєтьсялише трьомлідерам- США, Великобританіїта Німеччині.
За темпамизростанняобсягудобробутуРосія у 2011році посіладруге місце,поступившись першимІндії.
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