За кількістю мільярдерів Росія поступається лише трьом лідерам

За підсумками 2011 року Росія стоїть на четвертому місці в світі за кількістю доларових мільйонерів і мільярдерів.

Такими єпоказникиновогорейтингу,оприлюдненоговщорічномудослідженніBoston Consulting Group- провідноїміжнародноїкомпанії, що спеціалізуєтьсянауправлінськомуконсалтингу,передаєРадіоСвобода. Заданимидослідження,кількість «ультра-багатихдомогосподарств»власників із статком понад 100мільйонів доларів, зрославРосіїзаминулийрікна13відсотків істановитьнині686.Зацим показникомРосія поступаєтьсялише трьомлідерам- США, Великобританіїта Німеччині. За темпамизростанняобсягудобробутуРосія у 2011році посіладруге місце,поступившись першимІндії.

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