Легковик влетів у автобус: одна людина загинула, восьмеро - в лікарні (фото)

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ УМВС України в Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні, ДТП сталося сьогодні близько 11.00 на 48-му кілометрі автодороги державного значення «Мукачево - Івано-Франківськ – Рогатин – Львів».

34-річний водій автомобіля Оpel Combo, рухаючись з боку міста Хуст в бік Мукачевого, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і вчинив зіткнення з мікроавтобусом Mercedes-Benz 311. За кермом автомобіля Mercedes перебував 23-річний мешканець Мукачевого, а також п’ятеро осіб.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажир автомобіля Opel загинув. Ще одного пасажира та водія авто доставили до Виноградівської райлікарні з травмами голови та забоями.

Також до лікарні доставили шістьох пасажирів Mercedes. У двох з них лікарі діагностували травми різного ступеня важкості, у двох - закриті черепно-мозкові травми. Одна людина отримала відкриту черепно-мозкову травму.

В УДАІ також уточнили, що мікроавтобус не здійснював маршрутне перевезення.

Усі обставини пригоди з’ясовує слідство.