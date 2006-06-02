До 90-річчя Брусиловського прориву

У Рівному проведено урочисті заходи з нагоди 90-річчя Брусиловського прориву – знаменитої операції російської армії під час Першої світової війни.

Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу-реквіємі на братській могилі, де поховано останки 560 загиблих воїнів російської армії, що по вулиці Білій у Рівному, взяли участь Посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН, генеральний консул Росії у Львові Євген ГУЗЄЄВ, представники посольств Білорусі, Казахстану, Німеччини в Україні, делегація з Австрії, голова Рівненської облдержадміністрації Віктор МАТЧУК, міський голова Рівного Віктор ЧАЙКА, інші керівники місцевої влади.

Було зазначено, що внаслідок цієї операції, проведеної під керівництвом генерала Олексія Брусилова проти військ Австро-Угорщини, ситуація на фронті кардинально змінилася на користь Росії. Однак втрати з обох сторін становили майже півтора мільйона вбитими. Нині на території Рівненської та Волинської областей виявлено і впорядковано 32 братські могили учасників тих боїв.

Гості Рівного разом з керівниками місцевої влади також поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку, дали прес-конференцію. Завтра урочисті заходи з цієї нагоди пройдуть у сусідній Волинській області.