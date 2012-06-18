На трасі Харків-Сімферополь у ДТП постраждали шестеро росіян

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області, зіткнення двох легкових автомобілів сталося напередодні в Акімовському районі Запорізької області.

«О 9.50 Акімовський РВВС зареєстрував повідомлення про ДТП на автодорозі «Харків-Сімферополь»: 33-річний водій автомобіля «ВАЗ» на нерегульованому перехресті не надав переваги в русі автомобілю «Опель Астра», за кермом якого перебував 25-річний водій. Сталася аварія, в результаті якої водій «ВАЗу» і 5 його пасажирів, зокрема двоє дітей 1999 і 2009 р.н.(всі – громадяни Російської Федерації), одержали травми різного ступеня тяжкості й госпіталізовані до центральної районної лікарні», - повідомили у ВЗГ.

За даними управління ДАІ ГУМВС України в Запорізькій області, водій другого автомобіля – учасник ДТП не постраждав.

Обставини і причини аварії встановлюються.