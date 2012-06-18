На трасі Харків-Сімферополь у ДТП постраждали шестеро росіян
15:18, 18 червня 2012Разное
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У Запорізькій області в результаті ДТП постраждали 6 громадян РФ, зокрема двоє дітей.
|Обставини і причини аварії встановлюються
«О 9.50 Акімовський РВВС зареєстрував повідомлення про ДТП на автодорозі «Харків-Сімферополь»: 33-річний водій автомобіля «ВАЗ» на нерегульованому перехресті не надав переваги в русі автомобілю «Опель Астра», за кермом якого перебував 25-річний водій. Сталася аварія, в результаті якої водій «ВАЗу» і 5 його пасажирів, зокрема двоє дітей 1999 і 2009 р.н.(всі – громадяни Російської Федерації), одержали травми різного ступеня тяжкості й госпіталізовані до центральної районної лікарні», - повідомили у ВЗГ.
За даними управління ДАІ ГУМВС України в Запорізькій області, водій другого автомобіля – учасник ДТП не постраждав.
Обставини і причини аварії встановлюються.
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