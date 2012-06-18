Активістка Femen кинула торт в обличчя прес-секретареві МВС

Як розповів УНІАН В.Поліщук, інцидент стався сьогодні близько 16.00 біля центрального входу в МВС.

За його словами, він мав коментувати представникам кількох телевізійних каналів на їхнє прохання ситуацію щодо охорони громадського порядку на Євро-2012.

«В момент, коли я розмовляв по телефону, представниця Femen з-за спин журналістів жбурнула мені в обличчя торта. Після чого втекла на таксі, яке очікувало її поруч», - сказав В.Поліщук.

Він зауважив, що наскільки йому стало відомо з повідомлень представниць Femen, це пов’язано з тим, що начебто він невірно прокоментував ситуацію, коли в Донецьку активісткам цього руху міліція перешкодила здійснити акцію протесту перед матчем Євро-2012.

Відповідаючи на запитання, які будуть подальші дії з приводу сьогоднішнього інциденту, В.Поліщук сказав, що він вже написав на ім’я керівництва МВС та керівництва Печерського райуправління міліції відповідний рапорт.

Начальник УЗГ зауважив, що вже слідчий має вирішувати, санкцію якої статті застосувати проти правопорушниці. При цьому В.Поліщук зазначив, що це може бути або стаття 173 (дрібне хуліганство) Адміністративного кодексу України, або стаття 343 (перешкоджання працівникові правоохоронного органу при виконанні ним службових повноважень) Кримінального кодексу України.