Кава робить людей поступливішими

Випивши кави, люди стають поступливішими - вони частіше кажуть "та і легше змінюють свою думку, повідомляє European Journal of Social Psychology.

Такого висновку дійшли науковці з Квінслендського університету (Австралія), провівши експерименти за участю 140 студентів.

На початку дослідження всім учасникам пропонувалося відповісти на запитання про їхнє ставлення до евтаназії і абортів. Потім студентам був запропонований апельсиновий сік в нерозбавленому вигляді або сік з доданням кофеїну в кількості, еквівалентній двом чашкам кави. Після цього студенти ознайомилися із статтями, в яких, - за допомогою вагомих аргументів - обстоювалася точка зору, протилежна їхній власній. На закінчення студенти відповідали на ті самі запитання, які їм були поставлені на початку експерименту.

З`ясувалося, що учасники, які вживали кофеїн, ставали помітно поступливіші і легше погоджувалися з контраргументами.

За словами керівника дослідження Пірла Мартін (Pearl Martin), ці відомості можуть мати велике практичне значення. «Тільки уявіть, як кофеїномісткі продукти, наприклад кава, чай, кола чи енергетичні напої, можуть вплинути на те, наскільки людина вірить теле- і радіорекламі або політичним заявам, прочитаному відгукові про фільм або, нарешті, як вона поводиться на діловій зустрічі у момент обговорення робочих питань», - розмірковує дослідник.

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