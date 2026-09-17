США готуються розмістити базу американської армії в Польщі, - Трамп

США готуються розмістити базу американської армії в Польщі. Про це повідомив президент США Дональд Трамп на своїй сторінці в Truth Social.
"Чудова новина! Завдяки рішучому керівництву мого друга Кароля Навроцького, президента Польщі, досягнуто значного прогресу у справі розміщення бази армії США в Польщі", – написав він.
Трамп зазначив, що місце розташування бази, найімовірніше, буде оголошено найближчим часом.
"Це стане історичним кроком для нашого великого американо-польського союзу. Дякую вам за увагу до цього питання", – додав президент США.
Польща готує для України новий пакет допомоги
Раніше заступник міністра національної оборони Польщі Станіслав Взонтек заявив, що Варшава готує для України новий пакет військової допомоги з боєприпасами для винищувачів F-16. Зокрема, Польща надасть авіаційну техніку. Вартість оборонного пакету може становити 50 млн євро.
У заяві зазначено, що авіаційні боєприпаси з цього пакету будуть використовуватися для знищення дронів.
"Наша допомога перебуває на стадії підготовки. Незабаром усе відбудеться. Не можу сказати, що саме вона містить, лише зазначу: це те, чого Україна зараз потребує. Йдеться, зокрема, про базові боєприпаси. Це ті, які встановлюються на F-16 для збивання російських дронів", – поділився Взёнтек.