США готуються розмістити базу американської армії в Польщі, - Трамп

За словами Трампа, це стало можливим завдяки переговорам із президентом Польщі.

США готуються розмістити базу американської армії в Польщі. Про це повідомив президент США Дональд Трамп на своїй сторінці в Truth Social.

"Чудова новина! Завдяки рішучому керівництву мого друга Кароля Навроцького, президента Польщі, досягнуто значного прогресу у справі розміщення бази армії США в Польщі", – написав він.

Трамп зазначив, що місце розташування бази, найімовірніше, буде оголошено найближчим часом.

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"Це стане історичним кроком для нашого великого американо-польського союзу. Дякую вам за увагу до цього питання", – додав президент США.

Польща готує для України новий пакет допомоги

Раніше заступник міністра національної оборони Польщі Станіслав Взонтек заявив, що Варшава готує для України новий пакет військової допомоги з боєприпасами для винищувачів F-16. Зокрема, Польща надасть авіаційну техніку. Вартість оборонного пакету може становити 50 млн євро.

У заяві зазначено, що авіаційні боєприпаси з цього пакету будуть використовуватися для знищення дронів.

"Наша допомога перебуває на стадії підготовки. Незабаром усе відбудеться. Не можу сказати, що саме вона містить, лише зазначу: це те, чого Україна зараз потребує. Йдеться, зокрема, про базові боєприпаси. Це ті, які встановлюються на F-16 для збивання російських дронів", – поділився Взёнтек.

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