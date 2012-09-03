У ДТП загинув депутат облради
На Сумщині в дорожньо-транспортній пригоді загинув начальник Сумського обласного об’єднання державних дорожніх підприємств, депутат обласної ради Анатолій Вербовик.
Як повідомив УНІАН начальник відділу прокуратури Сумської області Михайло Северин, прокуратура області порушила та взяла на контроль розслідування кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).
За його словами, ця дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 1 вересня на 115-му кілометрі автодороги Батурин – Конотоп – Суми під час здійснення маневру обгону на перехресті с. Тучне – с. Супрунівка Білопільського району.
Автомобіль Lexus GX-470 зіткнувся з легковиком ВАЗ-2104, внаслідок чого з’їхав у кювет і перекинувся. В салоні знаходився начальник Сумського обласного об’єднання державних дорожніх підприємств, депутат обласної ради А. Вербовик. Внаслідок ДТП він загинув на місці, а його водій отримав численні тілесні ушкодження і госпіталізований до Білопільської центральної районної лікарні. Водій «ВАЗу», жінка - приватний підприємець з смт. Жовтневе Білопільського району, не постраждала.
На даний час у справі призначені судово-медичні, автотехнічні експертизи, допитуються свідки, виконуються інші слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин злочину.