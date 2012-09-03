У ДТП загинув депутат облради

Як повідомив УНІАН начальник відділу прокуратури Сумської області Михайло Северин, прокуратура області порушила та взяла на контроль розслідування кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

За його словами, ця дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 1 вересня на 115-му кілометрі автодороги Батурин – Конотоп – Суми під час здійснення маневру обгону на перехресті с. Тучне – с. Супрунівка Білопільського району.

Автомобіль Lexus GX-470 зіткнувся з легковиком ВАЗ-2104, внаслідок чого з’їхав у кювет і перекинувся. В салоні знаходився начальник Сумського обласного об’єднання державних дорожніх підприємств, депутат обласної ради А. Вербовик. Внаслідок ДТП він загинув на місці, а його водій отримав численні тілесні ушкодження і госпіталізований до Білопільської центральної районної лікарні. Водій «ВАЗу», жінка - приватний підприємець з смт. Жовтневе Білопільського району, не постраждала.

На даний час у справі призначені судово-медичні, автотехнічні експертизи, допитуються свідки, виконуються інші слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин злочину.