Директора Ялтинського заповідника оштрафували за експлуатацію печер

Як повідомив УНІАН представник Держгірпромнагляду, йдеться про печери, розташовані на плато Ай-Петрі: Триочко, Ялтинська і Геофізична. Проведена минулого тижня перевірка показала, що вони використовується як туроб’єкти без документів на право користування надрами, не пов'язане з видобутком корисних копалин: дозволу на користування надрами, проекту експлуатації, акту гірничого відведення. «Ми не знайшли документів на печери», - сказав співбесідник агентства.

Держгірпромнагляд передав матеріали перевірки в міліцію.

Довідка УНІАН. Ялтинський заповідник загальною площею 14,5 тис. га розташований на південному макросхилі головної гряди Кримських гір. Облаштований в 1970-х роках. Заповідник за багатством і красою природи є одним із унікальних об'єктів у Східній Європі.