На Волині легковик врізався у дерево: загинули троє людей (фото)
21:23, 15 вересня 2012Разное
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У Волинській області внаслідок зіткнення легковика з деревом загинуло троє осіб.
Ніхто не вижив
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, ДТП сталося на дорозі поблизу села Заозерного.
Водій автомобіля "Фіат" 1988 р. н., не впорався з керуванням, унаслідок чого легковик виїхав на узбіччя дороги і вдарився в дерево, водій та два пасажири авто загинули.
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