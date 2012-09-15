На Волині легковик врізався у дерево: загинули троє людей (фото)

21:23, 15 вересня 2012
Разное
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У Волинській області внаслідок зіткнення легковика з деревом загинуло троє осіб.

Ніхто не вижив

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, ДТП сталося на дорозі поблизу села Заозерного.

Водій автомобіля "Фіат" 1988 р. н., не впорався з керуванням, унаслідок чого легковик виїхав на узбіччя дороги і вдарився в дерево, водій та два пасажири авто загинули.

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