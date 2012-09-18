На вулицях Києва почали транслювати дані про пробки
06:28, 18 вересня 2012Разное
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На вулицях Києва встановлено чотири екрани з даними сервісу «Яндекс.Пробки», що надає дані про ситуацію на дорогах.
Автомобільна пробка біля Мосту метро
Екрани розміщуються в найбільш завантажених районах міста: біля стадіону "Динамо" і ТЦ "Арена-сіті", на перетині вулиці Саксаганського з вулицею Шота Руставелі, а також на Бессарабці. Всі екрани належать партнерам Яндексу — компанії Hitech Advertisement. У подальшому монітори з даними «Яндекс.Пробки» з'являться і в інших районах Києва.
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Кожен з екранів показує завантаженість на найближчій ділянці дороги і прилеглих вулицях. Завдяки сервісу водії зможуть скоригувати свій маршрут.
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