На вулицях Києва почали транслювати дані про пробки

Екрани розміщуються в найбільш завантажених районах міста: біля стадіону "Динамо" і ТЦ "Арена-сіті", на перетині вулиці Саксаганського з вулицею Шота Руставелі, а також на Бессарабці. Всі екрани належать партнерам Яндексу — компанії Hitech Advertisement. У подальшому монітори з даними «Яндекс.Пробки» з'являться і в інших районах Києва.

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Кожен з екранів показує завантаженість на найближчій ділянці дороги і прилеглих вулицях. Завдяки сервісу водії зможуть скоригувати свій маршрут.