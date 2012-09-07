Києву передрікають транспортний колапс

Якщо Київ не знайде правильного рішення, за рік-два він перетвориться на один суцільний затор, зазначає ТСН.

Аби цього не сталося, місцевій владі потрібно побудувати нові дороги та вмовити автомобілістів частіше користуватися громадським транспортом замість приватного.

Директор Інституту міста Олександр Сергієнко наводить за приклад інші мегаполіси світу. Пояснює, що в них – по кілька кільцевих доріг. А в Лондоні ще й платний в'їзд у центр. На думку експерта, якщо щось схоже не зробити у Києві, то за кілька років на місто чекає авто-колапс. "Для цього треба, по-перше, організовувати рух по кільцевих дорогах, причому рух безсвітлофорний", - пояснює він шлях порятунку від майбутніх проблем. "Друге: розвантажити центр. Це значить – винести максимум урядових споруд з центру", - вважає Сергієнко.

Із таким "вироком" посадовці на словах нібито згодні, але не на ділі. Повної кільцевої в Києві немає навіть однієї, а та, що є – теж у заторах. Два роки тому у столичної влади була ідея зробити на околицях паркінги для "перехоплення" авто. В'їжджаючи у Київ, можна було б поставити машину і далі на метро рухатися до центру міста. Але будівництво жодної стоянки так і не починалося.