Вісім мостів Києва прикрасять декоративним освітленням (список)

Як повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов.

Згідно з документом, у переліку споруд три шляхопроводи через проспект Бажана біля станцій метро «Харківська», «Осокорки», «Позняки»; Гаванський шляхопровід; пішохідний парковий міст над Петровською алеєю; Дарницький залізнично-автомобільний мостовий перехід через Дніпро та естакада над Наддніпрянським шосе (на ділянці Дарницький міст – Південний міст); Жулянський шляхопровід.

Згідно з розпорядженням, до кінця поточного року КП «Київміськсвітло» розробить відповідні проекти робіт з освітлення, а у 2013 році розпочне їхню реалізацію.

Крім того, наступного року буде виконано капремонт мереж архітектурно-декоративного освітлення п’яти найбільших мостів Києва: мосту Метро через Дніпро, мосту ім. Патона, Південного та Московського мостів, а також пішохідного паркового мосту через Набережне шосе і Дніпро на Труханів острів.