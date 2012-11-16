Нацкомісія з моралі хоче перевіряти шкільні зошити

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацкомісії з питань захисту суспільної моралі.

Відповідне рішення було прийнято після розгляду на Комісії питання про дотримання вимог пункту 3 розділу ІІ Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2012 року» стосовно заборони розміщення реклами (крім соціальної реклами) в підручниках, щоденниках та іншій друкованій продукції шкільного призначення.

В листі, який направлено до КМУ, зокрема зазначається, що раніше питання було розглянуто Державною митною службою України та надано пропозиції щодо здійснення контролю на відповідність вимогам чинного законодавства друкованої продукції шкільного призначення, що ввозиться на територію України з інших держав.

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Як пояснюється, на сьогодні у Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні (затверджено наказом Держспоживстандарту України від 01.02.05 № 28), продукція шкільного призначення не включена. Державною митною службою запропоновано включити її до зазначеного Переліку для забезпечення контролю за її відповідністю вимогам національних стандартів.

Зважаючи на це рішення, з урахуванням пропозицій стосовно фактів ігнорування чинного законодавства України в частині захисту прав та інтересів дітей виробниками та розповсюджувачами друкованої продукції шкільного призначення, прийнято згадане рішення в Комісії по моралі та направлено лист уряду.

У Комісії нагадують, що відповідно до національного стандарту України ДСТУ 4736:2007 «Зошити шкільні. Технічні умови», на сторінках обкладинки зошитів дозволено розміщувати ілюстровану та навчальну інформацію державною мовою за узгодженням її змісту з Міністерством освіти і науки України.