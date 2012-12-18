Під колесами поїздів загинули 8-річний хлопчик і пенсіонерка
У Чернігові під колесами поїзда №658 "Чернігів – Москва" загинув 8-річний хлопчик.
Як повідомили УНІАН у Територіальному управлінні МНС в області, подія сталася в обласному центрі на 108-му км залізничної колії вдень 17 грудня.
За попередньою інформацією, хлопчик разом зі старшою сестрою повертався зі школи. Діти вирішили скоротити шлях і перейти через залізницю. Потяг смертельно травмував дитину.
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У Харківській області вантажним потягом смертельно травмовано 62-річну жінку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МВС України на Південній залізниці, подія сталася на перегоні Нова Баварія - Люботин.
Співробітниками слідчо-оперативної групи встановлено, що жінка перебувала на залізничних коліях у невстановленому місці. На гучний сигнал потяга вона не відреагувала. Машиніст локомотиву застосував екстрене гальмування, але зіткнення уникнути не вдалося, повідомили у прес-службі.
Міліція встановлює обставини події.