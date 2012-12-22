Житомирські ковалі провели акцію протесту (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, під час урочистого відкриття кованої алеї в центрі міста біля міськради до учасників свята підійшло кілька представників житомирської Спілки ковалів та подарували керівникам міста символічний вінок на знак незгоди з тим, що право виготовити алею надали не їм, а іншим компаніям.

"Влада міста розцінює цю акцію як боротьбу конкурентів", - сказав журналістам у коментарі події Житомирський міський голова Володимир Дебой.

Алея встановлена до новорічних свят на головній вулиці міста - Михайлівській і являє собою ковану скульптурну композицію на краєзнавчу тематику з дерев’яними лавками, на яких можна відпочити.

Її складовою є, зокрема, ковані ракети на знак того, що у Житомирі діє відомий Музей космонавтики, також тут можна побачити ковану вежу як згадку про один із головних історичних символів Житомира - водонапірну вежу збудовану в 1848 році.