ДАІ вирішила нагадати водіям про допустиму норму алкоголю у крові

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ м. Києва, якщо у інспектора виникне підозра, що водій перебуває нетверезому стані, то з’ясувати це можна за допомогою алкотестерів “Drager”. Згідно з діючим законодавством, допустима норма алкоголю у крові складає 0,2 проміле. Але на такій експертизі повинні бути присутні два свідки. Якщо водій не довіряє цьому приладу, то співробітники ДАІ запропонують пройти тест на алкоголь у лікаря-нарколога. Коли порушник відмовляється і від цього, то складається відповідний протокол (знову ж таки, у присутності свідків) про відмову від проходження експертизи.

ДАІ звертає увагу на те, що відмова від експертизи означає, що водій визнає своє порушення.

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, штраф за керування автомобілем у нетверезому стані передбачає такі покарання: штраф від 2550 до 3400 грн, позбавлення права керування строком на 1-2 роки, громадські роботи на 40-50 годин чи адміністративний арешт на строк від 7 до 10 діб. Повторне порушення тягне за собою покарання у вигляді позбавлення права керування строком на 2-3 роки, з можливим оплачуваним вилученням транспортного засобу, 50-60 годин громадських робіт або 10-15 діб арешту. Для тих, хто втретє протягом року допускає таке порушення, передбачено позбавлення права керування строком на 10 років з оплачуваним вилученням транспортного засобу.