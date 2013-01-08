Американські лінгвісти обрали найпопулярніше слово 2012 року

До такого висновку прийшли фахівці Американського Діалектологічного суспільства (ADS).

У 2012 році хештег "став повсюдним явищем в онлайн-бесідах", каже голова Комітету нових слів в ADS Бен Циммер.

Його слова наводить офіційний сайт цієї спільноти вчених.

"У співтоваристві користувачів Twitter і в інших соціальних сферах хештеги створювали тренди, поширюючи короткі вірусні повідомлення на різні теми - від політики до поп-культури", - додав Бен Циммер.

Додамо, що хештегом називають слово (чи фразу), яке служить для об'єднання окремих повідомлень за темою або типом. До складу хештега входить символ "#", який ставиться перед словом.

Слово року визначається голосуванням, у якому беруть участь члени ADS - лінгвісти, філологи, лексикографи, етимологи, історики, письменники, редактори та інші фахівці у галузі мови.

За регламентом, на роль "слова року" можуть претендувати слова і вирази, які відіграли важливу роль у житті американського суспільства за останні 12 місяців.

Голосування за слово року ADS проводилося в 2012 році у двадцять третій раз. У 2011 році перемогло слово "occupy", що використовується для позначення протестних акцій, в 2010 році - "app" ("додаток"), в 2009 році - "tweet" (іменник "твіт" або дієслово "писати в твіттер").

Newsru.com