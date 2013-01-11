На один рік засуджено трьох "чорних археологів"

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, правоохоронці затримали зловмисників – жителів міста Могилів-Подільський у 2011 році під час спроби збуту 8 кг тротилу.

У ході огляду особистих речей затриманих у верхньому одязі одного з них було виявлено електродетонатор, револьвер невстановленого зразку та бойову гранату Ф-1.

Крім того, у результаті обшуків, проведених співробітниками СБУ у помешканнях затриманих, було виявлено та вилучено ще 21 кг підготовленої до збуту вибухівки, виплавленої зі снарядів часів Другої світової війни.