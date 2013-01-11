На один рік засуджено трьох "чорних археологів"
00:46, 11 січня 2013Разное
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У Вінницькій області засуджено до одного року позбавлення волі трьох «чорних археологів», які займалися незаконними пошуками військових трофеїв і збутом вибухових речовин.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, правоохоронці затримали зловмисників – жителів міста Могилів-Подільський у 2011 році під час спроби збуту 8 кг тротилу.
У ході огляду особистих речей затриманих у верхньому одязі одного з них було виявлено електродетонатор, револьвер невстановленого зразку та бойову гранату Ф-1.
Крім того, у результаті обшуків, проведених співробітниками СБУ у помешканнях затриманих, було виявлено та вилучено ще 21 кг підготовленої до збуту вибухівки, виплавленої зі снарядів часів Другої світової війни.
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