Американських шоу-зірок просять прикрити сідниці та бюст

Як повідомляє TMZ, мережа направила представникам порталу, які з обов'язку служби спілкуються зі знаменитостями, електронний лист із проханням до учасників церемонії "належним чином закрити сідниці та бюст" ("... buttocks and female breasts are adequately covered") і уникати розривів своїх нарядів на пишних частинах тіла.

Компанія, переймаючись зовнішністю гостей церемонії, також просить зірок не вбиратися в прозоре ("see-through clothing") і уникати оголення тіл в "області дітородних органів".

ЗМІ пов'язують це прохання з інцидентом, що мав місце в 2004 році, коли груди Джанет Джексон на кілька секунд виявилися оголеними. Телеканал CBS, який транслював виступ, тоді ледь-ледь виборов своє право не платити штраф у розмірі 550 тисяч доларів, передає РІА "Новости".