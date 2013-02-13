Злодій обікрав церкву та спробував втекти в одязі священика

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, інцидент трапився минулого тижня на хуторі Підгора Велико-Бережецької селищної ради Кременецького району.

20-річний чоловік із сусіднього села Великі Млинці заліз у храм в обідню пору, розбивши вікно, коли там не було ні священика, ні парафіян.

Там він знайшов одяг настоятеля, переодягнувся у священика, запалив свічки та почав «відправляти» службу Божу. Зловмисник згодом пояснив правоохоронцям, що хотів спробувати себе в ролі священнослужителя.

Після цього із церковної крамниці взяв декілька образків, миро, 5 літрів церковного вина, а також пожертви (7 грн, 10 російських рублів, 1 долар США, 11 тис. білоруських рублів) і вирушив із краденим через село в одязі священника.

Незнайомий юнак у ризах священика одразу викликав підозру в жителів села, вони викликали дільничного, який і затримав злодія.

Йому інкримінують ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище).