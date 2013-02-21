Дівчинка повісилася, написавши на долоні "Я люблю вас усіх"

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в області, трагедія сталася 20 лютого надвечір.

Тіло школярки-восьмикласниці Анастасії виявив її вітчим на горищі будинку, де вона проживала разом зі своєю сім’єю.

Поки що невідомо, які причини змусили дівчину-підлітка накласти на себе руки. Слідчі Гощанського райвідділу внутрішніх справ з’ясовують обставини вчинку. Наразі відомо, що на долоні загиблої було написано «Я люблю вас усіх!».

«Вчора восьмикласниця ще була в школі, і там начебто жодних проблем із навчанням не мала. Невідомо й про якісь конфлікти дівчинки з друзями чи іншими школярами, про якісь переживання, пов’язані із підлітковою закоханістю», - повідомив прокурор Гощанського району Ярослав Квятковський.

Правоохоронці також зазначають, що сім’я загиблої вважається благополучною. У сім’ї всього троє дітей – крім Анастасії ще є молодші брат й сестра (відповідно семи та двох років). Мати перебуває в декретній відпустці по догляду за дитиною, вітчим — працює охоронцем на одному з підприємств.