Яндекс додав на свій ресурс панорами Полтави і Кременчука

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції в Полтаві керівник групи контент геоінформаційної групи Яндексу Олена Шилова.

За її словами, тепер користувачі можуть віртуально побувати в цих містах і оглянути їх визначні пам'ятки он-лайн.

Як виявилось, Яндекс зняв у Полтаві і Кременчуці 330 кілометрів вулиць. На знімках можна побачити всі основні райони і красиві куточки цих міст.

У Полтаві в травні 2012 року було знято 200 км вулиць, зроблено 22 тис. 644 фотографії, 5 тис. 661 кругову панораму, в Кременчуці в червні 2012 року знято 130 км вулиць, 13 тис. 640 фотографій, 3 тис. 410 кругових панорам. Зйомки провели партнери Яндексу - «Компанія neq4». Панорамні знімки прив'язані до карти міста.

«Ефект прогулянки по містах створюється завдяки тому, що панорами змінюють одна одну і користувач ніби йде вулицею. Завдяки панорамі можна не тільки віртуально пройтися вулицями, а й подивитися, які організації та офіси розташовані в тому чи іншому будинку», - розповіла Олена Шилова.

Окрім Полтави і Кременчука, на панорамах Яндексу є багато інших красивих міст. Зараз на сервісі зібрано панорами близько 300 міст, 65 з них - це міста України.