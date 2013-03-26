У Сумах п'яний водій на Hyundai протаранив маршрутку з пасажирами (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, дорожньо-транспортна подія сталася близько 9 години ранку на вулиці Харківській у районі перетину з проспектом Лушпи та вул. Прокоф'єва.

За інформацією управління ДАІ УМВС України в Сумській області, водій Hyundai Tucson, 1976 року народження, керував своїм автомобілем в стані алкогольного сп'яніння і не впорався з керуванням. За словами очевидців, водій Hyundai при повороті на великій швидкості заїхав у кучугуру на узбіччі проїжджої частини. При цьому автомобіль перевернувся на бік і продовжив рух у напрямку зупинки, де в той момент стояло маршрутне таксі. Під час аварії в салоні маршрутки перебувало близько 20 пасажирів. За попередніми даними ДАІ, у результаті аварії була травмована жінка-пішохід. При цьому очевидці стверджують, що якби не замет, то наслідки події були б набагато серйозніші. За фактом ДТП проводиться розслідування.

Як уточнили УНІАН у ДАІ, водій транспортного засобу Hyundai Tucson раніше неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані. У 2010 році на нього вперше було складено протокол за водіння автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. У 2011 році за подібне порушення суд позбавив його прав.

Після сьогоднішньої аварії водія Hyundai Tucson доставили в наркодиспансер, де було проведено його медичний огляд: у його крові виявлено 2,5 проміле алкоголю.

Також стало відомо, що постраждала дівчина, яка знаходилася на зупинці, отримала легкі тілесні ушкодження. Вона була доставлена в лікарню, а після огляду лікарями її відпустили додому.