У Туркменістані розпочалися Дні культури України
01:07, 28 березня 2013Разное
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27-29 березня в Туркменістані відбудуться Дні культури України.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства культури України.
Відкриття Днів культури України розпочалося в Національному культурному центрі Туркменістану Палаці мукамів концертною програмою за участю Київського академічного театру українського фольклору «Берегиня».
У програмі також заплановані виставки виробів декоративно-прикладного мистецтва України, художніх голограм скіфського золота та фотовиставка «Україна сьогодні», майстер-клас Петриківського художнього розпису, показ кінофільмів «За двома зайцями» та «В бій ідуть лише старики».
Урочисте закриття Днів культури України в Туркменістані відбудеться 29 березня спільним концертом майстрів культури України та Туркменістану.
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