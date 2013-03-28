У Туркменістані розпочалися Дні культури України

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства культури України.

Відкриття Днів культури України розпочалося в Національному культурному центрі Туркменістану Палаці мукамів концертною програмою за участю Київського академічного театру українського фольклору «Берегиня».

У програмі також заплановані виставки виробів декоративно-прикладного мистецтва України, художніх голограм скіфського золота та фотовиставка «Україна сьогодні», майстер-клас Петриківського художнього розпису, показ кінофільмів «За двома зайцями» та «В бій ідуть лише старики».

Урочисте закриття Днів культури України в Туркменістані відбудеться 29 березня спільним концертом майстрів культури України та Туркменістану.