Співробітник одеської прокуратури потрапив у велику аварію
07:36, 28 березня 2013Разное
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Співробітник Одеської обласної прокуратури потрапив у велику ДТП на трасі Одеса - Рені в Білгород-Дністровському районі Одеської області.
Зіткнулися три машини
Як повідомляє "Сегодня", в аварії зіткнулися три машини, але ніхто не постраждав. Працівник наглядового відомства за кермом автомобіля прямував у відрядження в Кілійський районний суд для підтримання державного обвинувачення у кримінальній справі про ухилення від сплати податків.
Експертизи довели, що всі учасники ДТП були тверезими.
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