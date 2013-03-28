Співробітник одеської прокуратури потрапив у велику аварію

Як повідомляє "Сегодня", в аварії зіткнулися три машини, але ніхто не постраждав. Працівник наглядового відомства за кермом автомобіля прямував у відрядження в Кілійський районний суд для підтримання державного обвинувачення у кримінальній справі про ухилення від сплати податків.

Експертизи довели, що всі учасники ДТП були тверезими.