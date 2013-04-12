У Києві вшанували пам’ять в’язнів фашистських концтаборів (фото)

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації, зокрема відбувся Ритуал пам’яті та покладанні вінків і квітів до Меморіалу пам’яті загиблих у Бабиному Яру, а також покладання квітів до Пам’ятного знаку «Пам’ять заради майбутнього» та пам’ятника загиблим у колишньому концтаборі «Сирецький».

У заходах взяли участь голова КМДА Олександр Попов, заступник міського голови – секретар Київради Галина Герега, заступник голови КМДА Віктор Корж, активісти ветеранських та громадських організацій.

«Особиста трагедія кожного киянина-в’язня фашистських концтаборів – це трагедія усієї столиці, цілої країни та людства. У жорстокі й криваві часи війни наші співвітчизники, незважаючи на тортури та фізичні муки, вірили у перемогу та звільнення народу. Наш обов’язок –донести до наступних поколінь українців вагомість тієї жертви, яку приніс наш народ заради миру», – наголосив О.Попов.