На трасі Київ–Знам'янка згоріли дві іномарки: один з водіїв загинув

У Корсунь-Шевченківському Черкаської області на 130 км автодороги Київ–Знам'янка сталася ДТП, в результаті якої згоріли дві іномарки та один з водіїв загинув.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДАІ Черкаської області, 54-річний водій автомобіля "Черрі–Амулет", житель с. Драбівка, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем "Опель–Комбо", під керуванням 48-річного жителя Києва. Від удару обидва автомобілі загорілись та були знищені вогнем.

Внаслідок пригоди водій автомобіля "Черрі" отримав смертельну травму, а водій "Опеля" отримав перелом стегна, політравму.