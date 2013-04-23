Чоловік випав з вікна 5-го поверху
00:54, 23 квітня 2013Разное
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У Вінниці чоловік випав з вікна 5-го поверху житлового будинку і залишився живий.
Про це повідомляє прес-служба УДСНС у Вінницькій області.
За повідомленням, у неділю ввечері надійшло повідомлення, що 54-річний житель обласного центру випав з вікна власної квартири, розташованої на п’ятому поверсі.
Постраждалий із діагнозом «відкрита черепно-мозкова травма» доставлений у реанімаційне відділення швидкої медичної допомоги.
На даний час потерпілий знаходиться у свідомості, стан - середньої тяжкості.
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