Головне за день: огляд топ-новин
Царнаєва перевели з лікарні до в'язниці, Україна відзначає роковини трагедії на ЧАЕС, уряд збирається віддати ГТС в оренду, триває конфлікт навколо ТВі.
Більш повна інформаційна картина дня у нашому огляді:
У Царнаєвих після теракту залишалося ще шість бомб
Царнаєви після теракту в Бостоні володіли ще шістьма вибуховими пристроями - агентство. Мер Нью-Йорка Майкл Блумберг заявив, що підозрювані у скоєнні вибухів під час Бостонського марафону планували використати решту вибухівки на площі Таймс-сквер. Мати братів Царнаєвих фігурувала в терористичному списку ФБР (фото). Сьогодні ж Джохар Царнаєв, обвинувачений у скоєнні теракту в Бостоні, переведений з лікарні у в'язницю Девенс (Ft. Devens) штату Массачусетс.
Сьогодні - 27-ма річниця аварії на Чорнобильській АЕС
Сьогодні виповнюється 27-ма річниця аварії на Чорнобильській атомній електростанції.
ЗМІ: Незадовго до теракту в Бостоні поліція затримала уродженця Києва з бомбами
Пізніше з'ясувалося, що «бомби» киянина у Нью-Йорку таки справді виявились феєрверками
Газпром хвилюється, що Україна не реагує на його критику реверсних поставок
У "Газпромі" стурбовані відсутністю реакції України на критику реверсних поставок, сказав журналістам у Москві офіційний представник російського газового монополіста Сергій Купріянов
Завтра в Україні очікується до 28° тепла.
Допит Кириченка перенесли за клопотанням генконсула України в Сан-Франциско
Допит Кириченка як свідка у справі про вбивство Щербаня перенесено на 15 травня.
Кабмін хоче дозволити приватизацію Нафтогазу і ГТС
Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді дозволити приватизацію Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та її дочірніх структур.
Яценюк назвав формулу перемоги опозиції
У Чернігові відбулася акція опозиційних сил “Вставай, Україно!”.
Журналісти ТВі запропонували залучити «арбітрів» у переговори з керівництвом
Журналісти телеканалу ТВі запропонували новому керівництву сісти за стіл переговорів. У той же час новий генеральний директор каналу Артем Шевченко у своїй заяві сьогодні вчергове заявив, що канал залишиться об’єктивним і правдивим та повідомив, що ініційовано журналістське розслідування.