Головне за день: огляд топ-новин

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У Царнаєвих після теракту залишалося ще шість бомб

Царнаєви після теракту в Бостоні володіли ще шістьма вибуховими пристроями - агентство. Мер Нью-Йорка Майкл Блумберг заявив, що підозрювані у скоєнні вибухів під час Бостонського марафону планували використати решту вибухівки на площі Таймс-сквер. Мати братів Царнаєвих фігурувала в терористичному списку ФБР (фото). Сьогодні ж Джохар Царнаєв, обвинувачений у скоєнні теракту в Бостоні, переведений з лікарні у в'язницю Девенс (Ft. Devens) штату Массачусетс.

Сьогодні - 27-ма річниця аварії на Чорнобильській АЕС

Сьогодні виповнюється 27-ма річниця аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

ЗМІ: Незадовго до теракту в Бостоні поліція затримала уродженця Києва з бомбами

Пізніше з'ясувалося, що «бомби» киянина у Нью-Йорку таки справді виявились феєрверками

Газпром хвилюється, що Україна не реагує на його критику реверсних поставок

У "Газпромі" стурбовані відсутністю реакції України на критику реверсних поставок, сказав журналістам у Москві офіційний представник російського газового монополіста Сергій Купріянов

Завтра в Києві - спека

Завтра в Україні очікується до 28° тепла.

Допит Кириченка перенесли за клопотанням генконсула України в Сан-Франциско

Допит Кириченка як свідка у справі про вбивство Щербаня перенесено на 15 травня.

Кабмін хоче дозволити приватизацію Нафтогазу і ГТС

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді дозволити приватизацію Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та її дочірніх структур.

Яценюк назвав формулу перемоги опозиції

У Чернігові відбулася акція опозиційних сил “Вставай, Україно!”.

Журналісти ТВі запропонували залучити «арбітрів» у переговори з керівництвом

Журналісти телеканалу ТВі запропонували новому керівництву сісти за стіл переговорів. У той же час новий генеральний директор каналу Артем Шевченко у своїй заяві сьогодні вчергове заявив, що канал залишиться об’єктивним і правдивим та повідомив, що ініційовано журналістське розслідування.