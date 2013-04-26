ЗМІ: «Бомби» киянина у Нью-Йорку таки справді виявились феєрверками

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на New York Daily News.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що на початку квітня поліція Нью-Джерсі заарештувала уродженця Києва 27-річного Микиту Панасенка, який намагався провезти два саморобні вибухові пристрої в поїзді, що слідував із Нью-Джерсі до міста Сафферн у штаті Нью-Йорк. Пізніше йому було пред'явлено звинувачення в провезенні й зберіганні вибухових речовин.

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За інформацією New York Daily News, поліції від знайомих М.Панасенка стало відомо, що він зберігає в своїй кімнаті вибухові речовини. Співробітники ФБР 8 квітня допитали М.Панасенка, який заявив, що зберігав у кімнаті "всього лише феєрверки". За словами українця, він не мав наміру робити щось протиправне і не знав, що зберігати подібні речі заборонено. Як розповів М.Панасенко, 7 квітня він "для розваги" підірвав їх у лісі.

За даними ЗМІ, М.Панасенка було відпущено у зв'язку з відсутністю доказів його провини.

"На даному етапі розслідування немає ознак, що він (Панасенко) мав намір підірвати вибуховий пристрій у своїй квартирі, або в поїзді", - цитує видання заяву представника поліції міста Джерсі.