ДАІ спіймала 40 нетверезих мотоциклістів

Про це УНІАН повідомили у столичному управлінні Державтоінспекції, нагадавши, що в місті з 6 по 20 травня тривають профілактичні заходи під умовною назвою «Мотоцикліст».

Як зазначили в ДАІ, саме ця категорія учасників дорожнього руху є найбільш уразливою і, у разі виникнення ДТП, менш захищеною. Аби зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод за участю двоколісних транспортних засобів, столична Державтоінспекція наразі проводить профілактичні рейди.

Так, з 6 по 15 травня задокументовано 186 порушень правил дорожнього руху водіями мототранспорту. Серед них 40 випадків керування у стані алкогольного сп’яніння.

Крім того, у Печерському районі інспекторами ДАІ виявлений та затриманий мотоцикл з ознаками незаконного заволодіння.

Загалом, за даними ДАІ, за 4 місяці нинішнього року в столиці сталося 35 дорожньо-транспортних пригод за участю двоколісних транспортних засобів, у тому числі 13 ДТП з постраждалими, в яких одна людина загинула та 15 осіб отримали травми.